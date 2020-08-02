02 Ağustos 2020 Pazar 17:07:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2020 Pazar 17:07:00
ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1152 artarak 157 bin 924'e yükseldi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1152 artarak 157 bin 924'e yükseldi.
- ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1152 artarak 157 bin 924'e yükseldi
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