VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Olumsuz hava koşulları balık fiyatlarını etkiledi
Biden-Putin görüşmesi sona erdi
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 920 bine yaklaştı
Norveç tüm Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı
Bakan Koca ağır hasta sayısını paylaştı
ABD Ukrayna'daki 160 askerini geri çekiyor
Almanya, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini istedi
Türkiye'nin geleceği için 'milli baz istasyonu' güçlenecek
Başkan Erdoğan'dan BAE ziyareti öncesi makale
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
KKTC'de "Deneysel Bilim Tarihi Atölyesi" sona erdi
Başkan Erdoğan canlı yayında müjdeyi verdi
Hakaretin cezası belli oldu
Bu yaz düğün var
Çene dolgusu iddiası
Korona olduğuna şükretti
3 bin 500 doları otobüste unuttular
Bay Kravat: bin 500 tane kravatı var
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan'dan BAE çıkarması! Yatırımların kapısını açacak
İşte yeni ekonomi paketinin detayları
Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
12 Şubat 2022 Cumartesi 20:30:00 - Güncelleme:12 Şubat 2022 Cumartesi 20:30:00

ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 920 bine yaklaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 837 artarak 918 bin 455'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 216 bin 965 artarak 77 milyon 654 bin 121 oldu.

Ülkede 2 bin 837 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 918 bin 455'e yükseldi.

CALİFORNİA, TEXAS, FLORİDA SIRALAMASI

California 8 milyon 799 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 498 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 776 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 82 bin 418 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 81 bin 897, Florida'da ise 67 bin 572 kişi hayatını kaybetti.

ABD'DE AŞILAMA

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,6'sına en az bir doz, yüzde 68,4'üne iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 44,1'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 251 milyondan fazla kişiye ilk doz, 213 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 91 milyona yakın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.

Etiketler : Kovid-19 California abd
Maçta tatsız karşılaşma

Maçta tatsız karşılaşma
‘Barbaroslar' büyük bir şans

‘Barbaroslar' büyük bir şans
Müzik ve moda buluşacak

Müzik ve moda buluşacak
Mantık değil, kalp işi

Mantık değil, kalp işi
Sevgilim için alıyorum

Sevgilim için alıyorum
Güçlü kadını oynamak istiyor

Güçlü kadını oynamak istiyor
Ailece kutladı

Ailece kutladı
Kıyafetten servet kazandı

Kıyafetten servet kazandı
Bakıcısına suç duyurusu

Bakıcısına suç duyurusu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER