  • BIST
    1152.7
  • Dolar
    6,9415
  • Euro
    8,1646
  • Altın
    435,7140
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünya devi yeniden alarma geçti! Korona kontrolden çıktı
Türkiye 'hazırız' deyip ABD'yi uyardı! Kritik F-35 açıklaması
"En büyük yardımı Türkiye yaptı"
Ürdün ile ilgili Azerbaycan'ı karıştıran iddia: Açıklama geldi
Türkiye'den yeni NAVTEX hamlesi!
Sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı!
Yemen Cumhurbakanı Hadi Aden'e yeni vali ve emniyet müdürü atadı
Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyi 'özerklik'ten vazgeçti
Suudi Arabistan'dan Riyad Anlaşması'nı hayata geçirecek yeni öneri
Trudeau'nun dış politikası desteklenmiyor!
İsrail rahat durmuyor! Lübnan'a ateş açtı
ABD'de Kovid-19 yardım parasıyla Lamborghini alan iş yeri sahibi tutuklandı
Trump yönetiminden Kodak'a ilaç etken maddeleri üretmesi için 765 milyon dolar kredi
Fed kredi programlarının süresini yıl sonuna kadar uzattı
TFF 1. Lig'e çıkan Tuzlaspor şampiyonluk kupasını aldı
Bakan Kasapoğlu TFF Yönetim Kurulu toplantısına katılacak
Ali Koç'tan Kulüpler Birliği Vakfının kararlarına destek
Soğuk Savaş sarmalına giren ABD-Çin ilişkileri uçurumun kenarında
Bulgaristan'daki halk gösterileri başarılı olursa bölgede yeni dengeler nasıl şekillenir?
Sosyal medya şirketlerinin 'tarafsızlığı'
Kanada'dan ülkedeki üniversitelerden kabul alan ABD'li öğrencilere sınır kolaylığı
Nahda Hareketi:BAE'nin milletvekillerine para dağıttığı
Ürdün İhvanı'ndan Kral Abdullah'a Öğretmenler Sendikası krizine müdahale çağrısı
Darp edilip, otomobilden atılan kadın yaralandı
29 Temmuz 2020 Çarşamba 07:38:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 07:39:00

ABD'de Kovid-19 yardım parasıyla Lamborghini alan iş yeri sahibi tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin Florida eyaletinde, David T. Hines isimli iş yeri sahibinin, yanlış bilgiler vererek, Kovid-19 salgınından zarar gören iş yerlerine verilen yardım parasından yararlandığı ve bu destekle lüks harcamalar yaptığı belirlendi.

ABD'nin Florida eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından zarar gören iş yeri sahiplerinin çalışanlarına ücretlerini ödeyebilmesi için oluşturulan Maaş Koruma Programı'ndan (PPP) aldığı yardım parasıyla dünyanın en lüks otomobillerinden Lamborghini satın aldığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, David T. Hines isimli iş yeri sahibi hakkında, PPP çerçevesinde Amerikan devletinden aldığı 3,9 milyon doların 318 bin dolarıyla 2020 model Lamborghini satın aldığı tespit edilmesi üzerine yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

29 yaşındaki Hines’in, ayrıca, birçok lüks alışveriş merkezi, lüks otel, elmas ve mücevher mağazalarında harcamalar yaptığının belirlendiğini ifade edilen açıklamada, Hines’in yardım başvurusunda belirtmesine rağmen çalışanlarına maaş ödemesi yapmadığı kaydedildi.

Sahte bilgiyle 3,9 milyon dolarlık destek aldı

Başvuru formunda, yardım alabilmek için sahte bilgiler vererek 13,5 milyon dolar PPP desteği isteyen genç girişimcinin talebinin 3,9 milyon dolarının onaylandığı vurgulanan açıklamada, Hines’in paranın hesabına geçmesinden günler sonra iş yeriyle ilgisi olmayan lüks harcamalar yaptığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Hines’in başvurusunda iş yerindeki çalışan sayısı ve maaş ödemeleri ile ilgili verdiği bilgilerin de doğru olmadığının belirlendiği bildirildi.

Söz konusu yolsuzluğun, genç iş adamının, lüks arabası ile 11 Temmuz’da kaza yapması sonucu ortaya çıktığı, 24 Temmuz’da yakalanan Hines’in eylül ayında mahkemesinin görüleceği belirtildi.

Küçük işletmelerin korunması amacıyla uygulamaya konuldu

ABD'de Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı küçük işletmelerin korunması amacıyla 349 milyar dolarlık Maaş Koruma Programı hayata geçirilmişti. Söz konusu kredi programı, "ABD tarihinin en büyük teşvik paketi" olarak nitelendirilen ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından 27 Mart'ta onaylanan 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketi kapsamında uygulamaya konulmuştu.

Koronavirüs Yardım, Rahatlatma ve Ekonomik Güvence Yasası (CARES) çerçevesinde, ABD'de kurulu küçük ölçekli şirketler için, bir kısmı geri ödemesiz, Maaş Ödeme Programı (PPP) yürürlüğe girmiş, 30 Haziran itibarıyla toplam 521,4 milyar dolar tutarında 4,9 milyon krediye onay verilmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER