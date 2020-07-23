  • BIST
    119034
  • Dolar
    6,8501
  • Euro
    7,9340
  • Altın
    413,9210
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Azerbaycan'ın son hamlesi korkuttu! Ermenistan'da SİHA paniği
Metin Temel ile Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları artış gösterdi
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 1217 kişi öldü
Reyhanlı Barajı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor
Mısır'da meclisinden Sisi'ye eleştiri
Mete Yarar'ın sorularını yanıtlayan Selçuk Bayraktar: Amerikan rüyası değil Türk rüyası mümkün
AK Parti'den Macron'un sözlerine sert yanıt! Yine yanlış yerde duruyor
CHP'li Sinan Aygün'den bomba sözler... Erdoğan'ın elini öpeceğim
Yurt dışında yerleşik kişiler 174 milyon dolarlık hisse senedi sattı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan flaş açıklama: Tehdit veya yaptırım söylemlerini kabul etmiyoruz
Lucescu, Dinamo Kiev'i çalıştıracak
BMGK Yaptırım Komitesi Libya'nın talebiyle toplanacak
Cezaevi mahkumları Pınar Gültekin'in katili istemedi, cani tek kişilik hücreye konuldu
Avrupa tarihinde bir ilk! AB raporu yayınlandı
"Bu çok büyük bir gurur"
Libya merakı sonu olabilir! Sisi 'Hedasi' savaşını kaybetti
Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 69'a yükseldi
Burak Yılmaz ile ilgilendiklerini açıkladılar
İBB'nin yüzme havuzları 11 yaş üstü lisanslı sporculara açıldı
Meral Akşener'e bir şok daha! İP'in kurucu üyesi Mahmut Bozkurt partiden istifa etti
Libya hamlemiz ayarlarını bozdu: Kafayı Türkiye'ye taktılar!
Basra'dan gelen sıcak hava Güneydoğu'yu kavuruyor
70 yaşındaki adam adliyenin ortasında dövülerek öldürüldü
23 Temmuz 2020 Perşembe 17:08:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 17:16:00

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 1217 kişi öldü

ABONE OL

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1217 artarak 146 bin 200'e yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1217 artarak 146 bin 200'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 71 bin 925 artışla 4 milyon 102 bin 147'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 1217 artarak 146 bin 200'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 231 bin 871 ile Brezilya, 1 milyon 257 bin 828 ile Hindistan ve 795 bin 38 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen eyalet olmaya devam ediyor.

New York'ta 436 bin 576 kişiye virüs bulaştı, bunlardan 32 bin 617'si hayatını kaybetti. New York'u 422 binden fazla vakayla California ve 380 bine yakın vakayla Florida takip etti.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 50 milyon 739 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 943 bini geçti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER