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21 Haziran 2021 Pazartesi 18:06:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 18:07:00

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 601 bin 825'e yükseldi

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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 84 artarak 601 bin 825'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 3 bin 867 artışla 33 milyon 542 bin 409'a yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 84 artarak 601 bin 825 oldu.

California, 3 milyon 808 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 985 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 354 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 335 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 606 ve Texas'ta 52 bin 110 olarak kayıtlara geçti.

149 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 177 milyondan fazla kişiye ilk doz, 149 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 29 milyon 935 bini aşkın vakayla Hindistan ve 17 milyon 927 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi 501 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 388 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Etiketler : California Can kaybı ABD Kovid-19 aşılama istatistikleri
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