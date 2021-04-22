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22 Nisan 2021 Perşembe 18:03:00 - Güncelleme:22 Nisan 2021 Perşembe 18:03:00

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 569 bin 405'e yükseldi

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Ülkede Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 922 artarak 569 bin 405'e çıktığı bildirildi.

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 68 bin 655 artarak 31 milyon 863 bin 488'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 922 artarak 569 bin 405 oldu.

ABD'deki vaka sayılarında California 3 milyon 725 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 864 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 184 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayılarında ise California 61 bin 193 ile ilk sırada yer alırken, New York'ta ölü sayısı 51 bin 732 ve Texas'ta 49 bin 748 olarak kaydedildi.

87 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 134 milyondan fazla kişiye ilk doz, 87 milyonu aşan kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 15 milyon 930 bini aşkın vakayla Hindistan ve 14 milyon 122 binden fazla vakayla Brezilya geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 381 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 213 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

Etiketler : Johns Hopkins Üniversitesi Kovid-19 ABD
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