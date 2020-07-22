  • BIST
    118162
  • Dolar
    6,8499
  • Euro
    7,9387
  • Altın
    408,4400
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak'ın kuzeyinden kaçan 4 terörist Silopi'de teslim oldu
Gazze'deki alimler İsrail'in kapatma kararını protesto etti
ABD'den aşı hamlesi! Potansiyel Kovid-19 aşısı için 1,95 milyar dolarlık sipariş verdi
ABD'de Kovid-19 salgınında 1092 kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan Pınar Gültekin paylaşımı: Davanın bizzat takipçisi olacağız
Mısır ve Rusya Hafter'i kurtarır mı? Savaşın yeni adı Sirte
Şehit babasından duygusal ziyaret
Kars'ta ayı saldırısına uğrayan çiftçi ağır yaralandı
Türk Kızılay 4 milyonu aşkın kişiye kurban eti ulaştıracak
AK Parti'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Kara propagandaya başvuruyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması!
Mbappe gelecek sezon da PSG'de
Bahçeli: Kadın cinayetlerine sıfır tolerans göstermeliyiz
Bakan Karaismailoğlu: Amacımız temiz denizlerde emniyetli denizciliktir
Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
Başkan Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı:Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin
Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı
Enerji hamleleri meyvelerini veriyor... Ilısu Barajı'ndan ekonomiye büyük katkı
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 2 bin sınırına dayandı
Kolombiya ve Honduras'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Sırbistan'dan dikkat çeken, Ermenistan itirafı!
Terör örgütü PKK, Suriye'de fidye için alıkoyduğu genci işkence yaparak öldürdü
2 yıl sonra Adnan Oktar davasında flaş karar
Türkiye dünyaya ilan etti! Anlaşmaya varıldı
22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:30:00

ABD'de Kovid-19 salgınında 1092 kişi hayatını kaybetti

ABONE OL

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1092 artarak 144 bin 983'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 66 bin 807 artışla 4 milyon 30 bin 302'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 1092 artarak 144 bin 983'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 166 bin 532 ile Brezilya, 1 milyon 201 bin 727 ile Hindistan ve 789 bin 190 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen eyalet olmaya devam ediyor.

New York'ta 435 bin 753 kişiye virüs bulaştı, bunlardan 32 bin 602'si hayatını kaybetti.

New York'u 410 binden fazla vakayla California ve 370 bine yakın vakayla Florida takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 49 milyon 932 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 887 bini geçti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER