ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 785 bini aştı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 271 bin 988 artışla 48 milyon 832 bin 268'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 806 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 785 bin 912'ye ulaştı.

California 5 milyon 97 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 346 bin vakayla Teksas ve 3 milyon 730 bin vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 74 bin 669 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Teksas'ta 74 bin 33'e ulaştı, Florida'da ise 61 bin 630 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 75'ine en az bir doz, yüzde 63,4'üne iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 21,7'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede yaklaşık 234,2 milyon kişiye ilk doz, 197,8 milyon kişiye ikinci doz, 43 milyon kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.