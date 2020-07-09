09 Temmuz 2020 Perşembe 17:16:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2020 Perşembe 17:16:00
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 135 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 906 artarak 134 bin 924'e yükseldi.
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