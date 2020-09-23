23 Eylül 2020 Çarşamba 17:17:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 17:21:00
ABD'de Kovid-19 kaynaklı 926 ölüm daha
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 926 artarak 205 bin 503'e çıktı.
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