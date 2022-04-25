VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İspanya 5 Rus oligarkın 3 yat, 23 mülk ve 12 banka hesabına el koydu
Çavuşoğlu: Brezilya ile 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefledik
FBI: ABD'de polis cinayetleri 2021'de yüzde 59 arttı
Lise öğrencisi Beyzanur kaza kurbanı
Türkiye'de 2 bin 604 vaka tespit edildi
Almanya'dan 40 diplomatını sınır dışı eden Rusya'ya tepki
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Altın fiyatları düşüşte
ABD'de Kovid-19 can kaybı 991 bin 280 oldu
YÖK Üstün Başarı Ödülleri için başvurular başladı
Sahiller polenle sarıya boyandı
İnegöl'de sürpriz! Sahura Rumeli ezgileriyle uyandılar
Akdamar adasında bahar güzelliği
Twitter, o reklamlara izin vermeyecek
Yaza bir dizi anlaşma
Babalar Günü'ne özel plak
Türk örf adetlerine alıştı
Bayram ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi
ATOM 40'ta müthiş özellik! Düşmana cehennemi yaşatacak
Bakan Akar: Terör kaynağında yok ediliyor
"Sosyal medya yasası"
Can dostu ana kucağında
Baba- kız günü
Kozmetik işine girdi
25 Nisan 2022 Pazartesi 18:14:00 - Güncelleme:25 Nisan 2022 Pazartesi 18:14:00

ABD'de Kovid-19 can kaybı 991 bin 280 oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 991 bin 280'e yükseldi. California, can kaybında 90 bin 14 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 88 bin 22, Florida'da ise 73 bin 830 kişi hayatını kaybetti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 80 milyon 988 bin 514 olarak kayıtlara geçerken, yaşamını yitirenlerin sayısı 991 bin 280'e çıktı.

California, 9 milyon 192 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 809 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 942 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California, can kaybında da 90 bin 14 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 88 bin 22, Florida'da ise 73 bin 830 kişi hayatını kaybetti.

ABD'DE AŞILAMA

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 82,3'üne en az bir doz, yüzde 70,2'sine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 47,4'üne hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 257 milyona yakın kişiye ilk doz, 219 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 100 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Etiketler : Kovid-19 California ABD
Eylülde kır düğünüyle evleneceğiz

Eylülde kır düğünüyle evleneceğiz
Serkan beni tehdit etti

Serkan beni tehdit etti
Yazlık dönüş

Yazlık dönüş
Alkışlanacak hareket

Alkışlanacak hareket
Annem tekme tokat dövdü

Annem tekme tokat dövdü
Aşkta yüzü güldü

Aşkta yüzü güldü
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Kenan'la ölümden döndük

Kenan'la ölümden döndük
Dişçi molası

Dişçi molası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER