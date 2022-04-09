VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Johnson: Rusya'ya yönelik yaptırımları yoğunlaştırmaya devam edeceğiz
Uykusuzluk kalp krizi riskini artırıyor
Ukrayna ve Rusya arasında 3'üncü esir değişimi
Askerleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 şehit
ABD'de Kovid-19 can kaybı 985 bini aştı
Başkan Erdoğan'dan güvenlik güçlerine: Sonuna kadar yanınızdayım
Türkiye'de 6 bin 986 yeni vaka tespit edildi
İran: Nükleer görüşmelerde tek bir geri adım dahi atmayacağız
Bakan Kurum'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama
Başkan Erdoğan'ın Ürdün ziyareti ertelendi
Johnson, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü
Malatya'da korkutan sarsıntı
İspanya'da en iyi dizi seçildi
Birbirlerini sildiler
86 yaşında piyano kursuna başladı
Yılın ilk ‘ters laleleri' açtı koparana 70 bin lira ceza
Kahve satarak Türkiye'yi geziyorlar
Bu bakkalda para geçmiyor gelen kimse boş çevrilmiyor
Emektar dostlara vefa yuvası: Emekli Hayvanlar Çiftliği
Snapchat işaret dilini öğretecek
Kendini stüdyoya kapattı
Hediye yerine bağış istedi
‘Aman'lı tekli
İnşallah kazanırız
09 Nisan 2022 Cumartesi 20:56:00 - Güncelleme:09 Nisan 2022 Cumartesi 20:56:00

ABD'de Kovid-19 can kaybı 985 bini aştı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 985 bin 206'ya yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 97 bin 607 artışla 80 milyon 386 bin 871 olarak kayıtlara geçti.

Salgından dolayı ölenlerin sayısı ise 635 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 985 bin 206'ya çıktı.

EYALETLERDE VAKA VE CAN KAYBI

California, 9 milyon 132 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 781 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 906 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 89 bin 358 ile ilk sırada bulunurken Texas'ta 87 bin 665, Florida'da ise 73 bin 538 kişi hayatını kaybetti.

ABD'DE AŞILAMA

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 82'sine en az bir doz, yüzde 69,9'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,9'ine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 256 milyona yakın kişiye ilk doz, 218 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 98 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Etiketler : Kovid-19 abd California
Hem iş hem tatil

Hem iş hem tatil
Doğum gününde yad edildi

Doğum gününde yad edildi
Açıkhava konserleri başlıyor

Açıkhava konserleri başlıyor
O şarkıyı bir daha okumadım

O şarkıyı bir daha okumadım
Müjde'nin lakabı Müjdat

Müjde'nin lakabı Müjdat
Mali'nin hedef kitlesi z kuşağı

Mali'nin hedef kitlesi z kuşağı
Eşi refakatçi

Eşi refakatçi
Bu yaz tatil yok iş var

Bu yaz tatil yok iş var
Oyuncu keşfetmeyi bilmeli

Oyuncu keşfetmeyi bilmeli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER