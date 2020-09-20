ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 204 bine dayandı!

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20 Eylül 2020 Pazar 17:23:00 - Güncelleme:20 Eylül 2020 Pazar 17:33:00

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 203 bin 851'e yükseldi

Kaynak: AA

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En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında en üst sırada olan ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 663 artarak 203 bin 851'e çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 41 bin 632 artışla 6 milyon 970 bin 44'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 663 artarak 203 bin 851'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 223 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 97 milyon 313 bini aştı.

ABD'Yİ HİNDİSTAN VE BREZİLYA İZLİYOR

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 5 milyon 412 bin 565 vakayla Hindistan, 4 milyon 528 bin 347 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde vaka sayılarında 783 bin 957 vakayla Kaliforniya listenin en başında bulunurken, bu eyaleti 720 bin 281 vakayla Teksas ve 681 bin 233 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 172 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

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