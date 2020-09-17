  • BIST
    1107.89
  • Dolar
    7,5556
  • Euro
    8,9379
  • Altın
    472,5130
İstanbul
19 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Merkez Bankası tarafından özel olarak basılan "1 Milyon dolarlık banknot" ele geçirildi
ABD'de koronavirüs bilançosu artıyor! Son 24 saatte 1123 kişi öldü
Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
Mısır'da darbeci rejim Mursi ailesinin mal varlığına el koyacak
DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Hayatımda böyle bir şeyi görmedim ve inanılmaz etkilendim
Bakan Albayrak: Türk tarımı OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde
Afganistan'da Taliban saldırısı! 20 güvenlik görevlisi öldü
İngiltere Sağlık Bakanı açıkladı! Ülkenin kuzeyinde yeni kısıtlamalar uygulanacak
ABD'nin kirli Filistin planını itiraf etti! "Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz"
Gökhan Töre yuvaya döndü! Beşiktaş 1 yıllık anlaşma sağladı
Mardin'de güvenlik güçlerimize ikna sonucu teslim olan gri listedeki PKK'lı tutuklandı
Avaşin'de 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi
Bakan Karaismailoğlu duyurdu... Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit etabı hafta sonu açılıyor
Bu yaz kilo almayan Gülben Ergen, kendisini tebrik etti
Adalet Bakanlığı'na, firari Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebi gönderildi
Türkiye'den BM'ye sert tepki: Kararların açık şekilde ihlalidir
Başkan Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşuyor
Tarla ortasında seyyar kumarhane!
4 ay sürekli yoğun bakımda kaldığı koronavirüs tedavisinden çıkan hastanın sorduğu ilk soru: Trafik ...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türk demokrasi tarihinde kara bir lekedir
Trabzonspor'un teknik adamı Newton: Ezanı ilk duyduğumda ağlamıştım
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Menderes, Zorlu ve Polatkan için mesaj
Halil Sezai tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
Kuralları hiçe sayan Sinan Çetin, tepkilere neden oldu! Ne maske var ne kural uymak
17 Eylül 2020 Perşembe 17:34:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 17:34:00

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 201 bin 403'e yükseldi

Kaynak: AA

ABONE OL

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında en üst sırada olan ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1123 artarak 201 bin 403'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 40 bin 74 artışla 6 milyon 829 bin 951'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1123 artışla 201 bin 403'e çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 120 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 94 milyon 375 bini aştı.

ABD'Yİ HİNDİSTAN VE BREZİLYA İZLİYOR

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 5 milyon 141 bin 905 vakayla Hindistan, 4 milyon 421 bin 686 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 771 bin 976 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. Bu eyaleti 709 bin 226 vakayla Texas ve 671 bin 201 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 156 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER