  • BIST
    1107.11
  • Dolar
    7,5064
  • Euro
    8,8858
  • Altın
    474,8350
İstanbul
20 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kurum: İhtiyacımız olan şey krizlere karşı küresel bir iş birliğini hayata geçirmektir
Güney Afrika'da Ebubekir Efendi'nin torunlarına Türk vatandaşlığı verilmeye başlandı
Hollanda'da 2 yıl önce kaybolan kedi Belçika'da ortaya çıktı
İHA teknolojisinde ekosistemin güçlendirilmesi amaçlanıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem cuma günü başlıyor
Şarkıcı Halil Sezai savcılıkta ifade verecek
Muş'ta korkutan deprem
Mardin'de uyuşturucu operasyonu! 420 kilo eroin yakalandı
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Siirt'te 5 terörist daha ölü ele geçirildi
Almanya'da kızı kaçırılan anne, PKK'ya karşı direnişini sürdürüyor
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini geçti
Leeds United, Crysencio Summerville ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Filipinler'de askeri helikopter düştü! 4 ölü
Mescid-i Aksa'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılma kararı iptal edildi
Erol Mütercimler'in skandal sözleri sonrası RTÜK'ten ceza
Mescid- Aksa koronavirüs nedeniyle kapatıldı
İlk yerli ve milli hava füzeleri için kritik F-16 hamlesi!
Filistin Alimler Birliği'nden fetva: İsrail'le normalleşme haramdır
Van'da artan vakaların ardından 'Kovid-19' poliklinikleri açıldı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS açıklaması
1998'den bu yana Meclis'te bir ilk
Mescid-i Aksa, koronavirüs tedbirleri kapsamında tekrar ibadete kapatılıyor
İçişleri açıkladı... Van'daki operasyonda Ercan Yacan isimli terörist saklandığı adreste yakalandı
İdlib'de gözlem noktamıza alçak saldırı!
16 Eylül 2020 Çarşamba 17:13:00 - Güncelleme:16 Eylül 2020 Çarşamba 17:13:00

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında en üst sırada olan ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1132 artarak 200 bin 280'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 38 bin 829 artışla 6 milyon 789 bin 877'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1132 artarak 200 bin 280'e çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 69 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 93 milyon 652 bini aştı.

ABD'Yİ HİNDİSTAN VE BREZİLYA İZLİYOR

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 5 milyon 41 bin 681 vakayla Hindistan, 4 milyon 384 bin 299 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 768 bin 601 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. Bu eyaleti 704 bin 813 vakayla Texas ve 668 bin 846 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 141 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER