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03 Eylül 2020 Perşembe 17:23:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 17:23:00

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 190 bini geçti

Kaynak: AA

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ABD Kovid-19 pandemisinin merkezi olmayı sürdürüyor. Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1053 artarak 190 bin 14'e yükseldi

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 31 bin 784 artışla 6 milyon 291 bin 776'ya ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1053 artarak 190 bin 14'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 547 bini, yapılan test sayısı ise 84 milyon 102 bini geçti.

ABD'Yİ BREZİLYA VE HİNDİSTAN İZLİYOR

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon bin 422 vakayla Brezilya, 3 milyon 872 bin 670 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 721 bin 893 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 652 bin 228 vakayla Teksas ve 633 bin 442 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 52 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

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