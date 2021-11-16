ABD'de koronavirüs: Washington DC'de belli alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor
ABD'nin başkenti Washington DC'de birçok kamusal alanda koronavirüsnedeniyle uygulanan maske zorunluluğunu 22 Kasım itibarıyla kaldıracak.
Koronavirüs salgınının başından bu yana maske zorunluluğunu en sıkı uygulayan yerlerden biri olan ABD'nin başkenti Washington DC bazı önlemleri gevşetmeye hazırlanıyor.
Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, düzenlediği basın toplantısında okullar, toplu ulaşım ve kamuya yüz yüze hizmet veren belirli kurumlar dışında maske zorunluluğunun 22 Kasım'dan itibaren kaldırılacağını duyurdu.
Aşıların, Kovid-19'un şiddetli geçmesi ve hastaneye yatmaları engellediğine işaret eden Bowser, kent sakinlerinin kendi risk değerlendirmelerini yapacağını dile getirdi.
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