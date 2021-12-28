ABD'de koronavirüs: Ölenlerin sayısı 818 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 511 bin 433 artışla 52 milyon 794 bin 834 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 1761 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 818 bin 371'e ulaştı.

CALİFORNİA İLK SIRADA

California 5 milyon 327 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 530 bin vakayla Texas ve 3 milyon 936 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 76 bin 175 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 75 bin 485'e, Florida'da ise 62 bin 389'a çıktı.

ABD'DE AŞILAMA

ABD'de, Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 77,6'sına en az bir doz, yüzde 65,7'sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 32,3'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 242 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 205 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 66 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.