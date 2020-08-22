22 Ağustos 2020 Cumartesi 17:14:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2020 Cumartesi 17:15:00
ABD'de koronavirüs kabusu sürüyor! Son 24 saatte bin 792 kişi daha hayatını kaybetti
Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün merkezi haline gelen ABD'de kabus sürüyor. Son dakika gelen bilgilere göre 24 saatte bin 792 kişi daha hayatını kaybetti.
ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1792 artarak 179 bin 248'e çıktı.
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- ABD'de koronavirüs kabusu sürüyor! Son 24 saatte bin 792 kişi daha hayatını kaybetti