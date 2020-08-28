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28 Ağustos 2020 Cuma 17:38:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 17:38:00

ABD'de koronavirüs kabusu sürüyor! Son 24 saatte 1228 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Koronavirüs dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken salgının merkezi haline gelen ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı giderek yükselmeye devam ediyor. Son gelen verilere göre 24 saat içinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 228 artarak 184 bin 927'ye çıktı

ABD, COVID-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 46 bin 140 artışla 6 milyon 49 bin 462'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1228 artarak 184 bin 927'ye çıktı.

Ülkede COVID-19'dan iyileşenler 3 milyon 348 bini, test yapılanlar 79 milyon 474 bini geçti.

ABD'Yİ BREZİLYA VE HİNDİSTAN İZLİYOR

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 764 bin 493 vakayla Brezilya, 3 milyon 395 bin 796 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 692 bin 805 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 626 bin 131 vakayla Teksas ve 611 bin 991 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 32 bin 994 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

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