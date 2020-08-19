  • BIST
    1124.71
  • Dolar
    7,2857
  • Euro
    8,6634
  • Altın
    460,3070
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan Musa O. tutuklandı
AFAD'tan Dünya İnsani Yardım Gününde Barış Pınarı bölgesinde yardım
MSB: Hafter ve milisleri tarafından tuzaklanan mayın ve EYP'lerin imhası sürüyor
Türkiye'den Libya'ya yerli solunum cihazı yardımı
MSB: TSK'de terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emekliliğe YAŞ tarafından karar verilmektedir
Antalyaspor, Nuri Şahin'le 2 yıllık sözleşme imzaladı
Bakan Akar'dan birlik komutanları ile videokonferans toplantısı
Almanya Başbakanı Merkel: Balerus'taki seçim sonuçlarını tanımıyoruz
Pompeo: ABD, Mali'deki ayaklanmayı güçlü biçimde kınıyor
Fenerbahçe'den transfer harekatı: Terence Kongolo'nun peşinde
Maskesiz kaymakama yakalanan vatandaş: Kahvede unuttum, özür dilerim
ABD'de koronavirüs kabus! Ölü sayısı 175 bini aştı
Başkan Erdoğan Cuma günü ne açıklayacak? sorusuna yanıt veren Berat Albayrak: Türkiye için bir eksen ...
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Ankara-Niğde Otoyolu'nun bazı kesimleri Ağustos sonunda hizmete açıla ...
5 kez kıyafet, 4 kez otobüs değiştirdi, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti
Batman'daki cinsel istismar davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan M.O. teslim oldu
Başkan Erdoğan'ın 'Cuma günü açıklayacağız' dediği müjde için Fahrettin Altun'dan açıklama: İple çek ...
Flaş iddia... Murat Boz ve Demet Özdemir aşk mı yaşıyor?
Havada gururlandıran tesadüfü Türk Polis Teşkilatı paylaştı, Selçuk Bayraktar'dan anında yanıt geldi ...
Netanyahu: Başka Arap ülkeleri de bizimle normalleşecek
Başkan Erdoğan: Cuma günü müjdeyi vereceğiz. Türkiye'de yeni bir dönem açılacak
Mesut Özil'den transfer açıklaması: Önceliğim Arsenal'de oynamak
Dünya, Lübnan'a yardım elini uzattı
Rusya'dan Belarus'a destek açıklaması: Şimdilik gerek yok
19 Ağustos 2020 Çarşamba 17:47:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 17:47:00

ABD'de koronavirüs kabus! Ölü sayısı 175 bini aştı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD, koronavirüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ülke olmayı sürdürüyor. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 1341 artarak 175 bin 119'a yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 44 bin 204 artışla 5 milyon 657 bin 561'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1341 artarak 175 bin 119'a çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 12 bini, test yapılanların sayısı da 72 milyon 406 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 411 bin 872 vakayla Brezilya, 2 milyon 786 bin 999 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 640 bin 420 vakayla California "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunuyor.

California'yı 579 bin 932 vakayla Florida ve 579 bin 489 vakayla Teksas takip ediyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER