  • BIST
    1092.16
  • Dolar
    7,4046
  • Euro
    8,7652
  • Altın
    458,8680
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sakarya'da 4 katlı bir binada yangın çıktı
Kamuda esnek çalışma devam edecek! Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı
İtalya, Rus muhalif Navalnıy'ın zehirlenmiş olma ihtimalinden endişeli
İsrail heyeti ABD'li yetkililerle BAE'ye gidecek
Erol Evgin Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geldi
ABD'de koronavirüs hastası göçmenler gözaltı merkezlerinde tek kişilik hücrelere kapatıldı
MSB: Libya'da bir asker şehit oldu
Ukrayna'dan Türkiye'ye devlet nişanı
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Lübnan'da siyasi istikrara ihtiyaç var
Kahramanmaraş'ta 18 yaş altı ile 65 yaş ve üstündekilere Kovid-19 kısıtlaması
Yunanistan açıklarında 80 göçmeni taşıyan bot battı!
Kuruluş Osman'a sürpriz yeni bir oyuncu dahil oldu
3 bakan selin derinden vurduğu Giresun'da inceleme yaptı
PKK'da çözülme sürüyor: 2 terörist daha teslim oldu
Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı
UNICEF'ten Yemen'e 41 tonluk tıbbi malzeme yardımı
Adıyaman'da toplu balık ölümlerine inceleme başlatıldı
Lübnan'daki Türk Hastanesi'ni açma çalışmaları TİKA tarafından başlatıldı
Dışişleri Bakanlığı: ABD Dışişleri'nin haddini aşan açıklamasını külliyen reddediyoruz
IMF'den Türk ekonomiste üst düzey görev
Bakan Albayrak: Türkiye enerji bağımlılığı anlamında yeni bir çağın sürecini başlattı
Ali Babacan koronavirüse yakalandı
İnternet üzerinden verdikleri ilanlarla birçok kişiyi dolandıran 8 kişi tutuklandı
İspanya, son 24 saatte 7 bin 117 yeni Kovid-19 vakası açıkladı
25 Ağustos 2020 Salı 23:52:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2020 Salı 23:52:00

ABD'de koronavirüs hastası göçmenler gözaltı merkezlerinde tek kişilik hücrelere kapatıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de, gözaltı merkezlerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan göçmenlerin, tek kişilik hücrelerde yetersiz sağlık koşulları altında günlerce yaşamaya zorlandığı bildirildi.

The Intercept internet sitesindeki habere göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE), Kovid-19 testi pozitif çıkan göçmenleri tek kişilik hücrelerde tecrite zorladı.

Kovid-19 belirtisi gösteren gözaltı merkezlerindeki bazı göçmenlerin, tek kişilik hücrelere alınmamak için kötüleşen sağlık koşullarını yetkililerden gizlemeyi tercih ettiği belirtildi.

Salgın belirtisi gösterdiği için Arizona eyaletindeki bir gözaltı merkezinde bir haftadan uzun süre hücrede kalan Carlos Hernandez Corbacho, yaşadıklarını “psikolojik işkence” olarak niteledi.

Tecrit, uzun süreli travma ve intihar dürtülerine neden oluyor

Gözaltı merkezlerindeki hücrelerin az eşyalı olduğu, buraya alınan kişilerin, sınırlı sosyal etkileşim imkanı ve yetersiz sağlık koşulları nedeniyle uzun süreli travma ve intihar dürtüleri yaşayabileceği belirtildi.

74 yaşındaki Güney Koreli Choung Woong Ahn, mayıs ayında California'daki bir gözaltı merkezindeki hücrede kendisini asarak intihar etmişti.

ICE ise bu kişinin ruh sağlığı problemi yaşadığını ve intihar girişimi geçmişi olduğunu öne sürmüştü.

ABD genelindeki gözaltı merkezlerinde, ağustos ortasından itibaren Kovid-19'a yakalanan göçmen sayısı yaklaşık 5 bin, salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 5 olarak açıklandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER