VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere Başbakanı Johnson: Kovid-19 risk olmaya devam ediyor
DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 kişi sınır dışı edilecek
Türkiye'de 27 bin 802 yeni vaka tespit edildi
Muğla'da bir günde 15 yangın
New York'ta BM'ye komşu olan Türkevi açılışa hazır
ABD'de koronavirüs: 2 bin 277 kişi hayatını kaybetti
Sarıyer'de yolda çökme meydana geldi
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Türkiye'ye gizli ambargo! "5 senedir cevap verilmiyor"
Uşaklı Höyük'te 3 bin 500 yıllık mozaik bulundu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Hollanda Sağlık Konseyinden üçüncü doz tavsiyesi
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Filistinli muhalif aktivistin gözaltında ölümüne ilişkin dava ertelendi
AB'den yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırma çağrısı
Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
İBB'nin dikey bahçe sökümleri devam ediyor
İngiltere'de üçüncü doz Kovid-19 aşısı
Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
"Mültecilerin 'güvenli' ve 'onurlu' dönüşü için uygun ortam yok"
WhatsApp'tan büyük yenilik! Sesli mesajlar yazıya dönüşecek
Esmersoy'dan iş hayatıyla ilgili tüyolar
Manzara eşliğinde müzik ziyafeti
Nikahtan 3 yıl sonra düğün
14 Eylül 2021 Salı 18:17:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 18:17:00

ABD'de koronavirüs: 2 bin 277 kişi hayatını kaybetti

ABONE OL

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 277 artarak 662 bin 262 oldu.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 41 milyon 223 bini geçti.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 2 bin 277 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 662 bin 262'ye çıktı.

California, 4 milyon 383 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 639 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 223 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 66 bin 36 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 57 bin 381, New York'ta 54 bin 282 olarak kayıtlara geçti.

ABD'DE AŞILAMA

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 75'ine en az bir doz, yüzde 65'ine de her iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 209 milyon 701 binden fazla kişiye ilk doz, 178 milyon 982 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

Etiketler : ABD koronavirüs ölenlerin sayısı
Güçlü olmanın formülünü verdi

Güçlü olmanın formülünü verdi
Narin aile okulunda

Narin aile okulunda
"Ayrılık yok, mutluyum"

"Ayrılık yok, mutluyum"
"En büyük reyting bende"

"En büyük reyting bende"
Sahneleri özlemişim

Sahneleri özlemişim
Sevgiliyle ilk kare

Sevgiliyle ilk kare
Ölen sevgiliye vefa

Ölen sevgiliye vefa
Başının üstünde yeri var

Başının üstünde yeri var
Destan'ın Saltuk'u belli oldu

Destan'ın Saltuk'u belli oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER