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07 Kasım 2021 Pazar 11:06:00 - Güncelleme:07 Kasım 2021 Pazar 11:06:00

ABD'de konserde izdiham: 8 kişi öldü

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ABD'de bir konser esnasında yaşanan izdiham nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

ABD'de Houston müzik festivali esnasında yaşanan izdiham nedeniyle en az 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Görgü tanıkları ve yetkililer çok sayıda kişinin ezilerek yaralandığını bildirdi.

Aksam.com.tr'nin CNN'den aktardığı habere göre, Houston Belediye Başkanı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ölenlerin yaşlarının sırasıyla 14, 16, ikisinin 21, ikisinin 23 ve birinin 27 olduğunu duyurdu. Belediye başkanı ayrıca kayıp olarak bildirilen kimsenin olmadığını da söyledi.

Etiketler : Houston müzik festivali ABD izdiham ÖLÜ
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