ABD'de kar fırtınasının etkisi altında

ABD'nin Doğu Yakası ve başkent Washington 2022'yi yoğun kar yağışıyla karşıladı, 20 milyondan fazla kişi için "kar fırtınası" uyarısı yapıldı.

Başkent Washington ile Maryland ve Virginia eyaletlerinin Washington'a yakın bölgelerinde okullar ve federal ofisler tatil edildi.

Beyaz Saray'dan sabah yapılan açıklamada, gün içinde gerçekleştirilmesi planlanan basın brifinginin iptal edildiği duyuruldu.

KAR KALINLIĞININ 7 İLA 17 SANTİMETRE OLMASI BEKLENİYOR

Ulusal Hava Durumu Hizmetleri Biriminden (NWS) yapılan açıklamada, Washington ve çevresinde kar kalınlığının 7 ila 17 santimetre ve rüzgarın hızının saatte 56 kilometreye ulaşmasının beklendiği belirtildi, sürücülere "mecbur kalmadıkça yola çıkmama" uyarısı yapıldı.

Bölgedeki Kovid-19 test ve aşı merkezleri de yoğun kar yağışı nedeniyle bugün faaliyet göstermeyeceğini duyurdu.

New York ve New Jersey eyaletleri başta olmak üzere Doğu Yakası'ndaki birçok eyalette de sürücüler için "kar fırtınası" uyarısı yapıldı.

HAVA YOLU ULAŞIMI DA ETKİLENDİ

Uçuşları takip eden "FlightAware" isimli internet sitesi, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal edildiğini ya da ertelendiğini açıkladı.

Buna göre, Washington DC'deki Ronald Reagan, Dulles ve BWI Thurgood Marshall havalimanları ile New York'taki 3 havalimanında 3 binden fazla uçuş iptal edildi. En az 500 uçuşta hava muhalefeti nedeniyle rötar yaşandı.