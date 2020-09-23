  • BIST
    1102.65
  • Dolar
    7,7027
  • Euro
    9,0027
  • Altın
    461,8710
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca son durumu paylaştı
Keçiören'de sağlıkçılara saldırıya ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Selahattin Demirtaş'a Ankara Başsavcısı Kocaman'ı hedef gösterdiği iddiasıyla dava
ABD'de imalat sanayi PMI eylülde yükseldi
Kadına şiddeti önlemede kullanılacak modül 18 pilot ilde uygulamada
Biga'da suyu boşaltılan göletten kafatasları ve kemikler çıktı
Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan annenin eylemi sürüyor
Rusya'dan, Putin-Macron görüşmesinin Fransız basınına sızdırılmasına tepki
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde tecavüz suçluları hadım edilecek
Yolda 13 bin lira buldu: Sahibine teslim edildi
Rusya'dan Su-35 açıklaması: Yanlışlıkla vuruldu
Abdurrahim Albayrak: Artık beyaz sayfa açmanın vaktidir
ABD'de Kovid-19 kaynaklı 926 ölüm daha
Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz diplomasisi
Bill Gates koronavirüs için "En iyi ihtimalle 2022'de biter" dedi
Hafter Libya'yı batırıyor! Ülkeye milyarlarca dolar zarar verdi
İngiltere'de yeni bir ulusal karantina kapıda!
MEB: EBA uygulamasında karşılaşılan erişim sorunu hızla çözüme ulaştırıldı
Şota Arveladze koronavirüse yakalandı
Almanya: Lukaşenko'nun cumhurbaşkanlığını tanımıyoruz
Asistan doktor Kadir Songür'ü darp eden sanığa 20 yıl hapis cezası! İndirim de uygulanmadı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Gülay Uygun" açıklaması
Trabzonspor Diabate ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak
İbrahim Tatlıses'ten Dilan Çıtak Tatlıses'in sözlerine yanıt: O zaman herkes eteğindeki taşları döks ...
23 Eylül 2020 Çarşamba 18:48:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 18:48:00

ABD'de imalat sanayi PMI eylülde yükseldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Ülkede imalat sanayi PMI, eylülde bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 53,5 seviyesinde yükseldi ve 20 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 0,4 puanlık artışla 53,5 değerine çıktı ve 20 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin eylül ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, eylülde bir önceki aya kıyasla 0,4 puan artarak 53,5 değerine yükseldi.

Ocak 2019'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan endeks, bu dönemde ekonomik normalleşmenin etkisiyle temmuz itibarıyla imalat sektöründe görülen büyümenin sürdüğüne işaret etti.

Beklentinin biraz üzerinde bir artış gösteren verinin, eylülde 53,1 değerini alması tahmin ediliyordu. Endeks, ağustos ayında da 53,1 değerinde gerçekleşmişti.

HİZMET SEKTÖRÜ ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ

Hizmet sektörü PMI ise eylülde bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla 54,6'ya geriledi. Son 2 ayın en düşük seviyesine inen endekse ilişkin piyasa beklentisi, eylülde 54,7 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Hizmet sektörü PMI, ağustosta ise 55 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da eylülde bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak 54,4 oldu. Bileşik PMI, ağustosta 54,6 olarak hesaplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, ekonomik faaliyetin artan taleple 3'üncü çeyreği sağlam bir şekilde tamamladığını ifade etti.

"Veriler, 3'üncü çeyrekte sağlam bir toparlanma yaşanacağının işaretçisi"

Williamson, "Veriler, ekonominin ikinci çeyrekteki düşüşünün ardından 3'üncü çeyrekte sağlam bir toparlanma yaşanacağını işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonominin güçlü performansının 4'üncü çeyrekte devam edip etmeyeceğine ilişkin soru işaretleri olduğunu belirten Williamson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının önemli bir endişe kaynağı olamaya devam ettiğini bildirdi.

Williamson, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliğin de yoğunlaştığına işaret ederek, gelecek aylara ilişkin aşağı yönlü risklerin söz konusu olduğunu kaydetti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER