ABD’nin Idaho eyaletinin kuzeyinde bir gölün üstünde turistleri taşıyan iki uçağın çarpışması sonucu 3’ü çocuk, 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kazada ölenlerin ikisinin cansız bedenlerine ulaşıldığı diğer 6 kişinin için ise arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kootenai ilçe Şerif ofisinden yapılan açıklamada ”Coeur d’Alene Gölü üzerinde iki uçakta bulunan yolcu ve mürettebatın kaza sonrasında hayatını kaybettiğini, Uçaklar çarpıştıktan sonra kısa sürede battığını, iki kişinin cesedine ulaşıldığı, diğer altı kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarına devam edildiğini" açıkladı.