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02 Ağustos 2022 Salı 22:47:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 22:47:00

ABD'de iki eyalette daha maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilanı

Kaynak: AA

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ABD'nin California ve Illinois eyaletlerinde artan maymun çiçeği vakaları nedeniyle acil durum ilan edildi.

California Valisi Gavin Newsom, valiliğin internet sitesinden yaptığı açıklamada, maymun çiçeği salgının hızla yayılması nedeniyle, San Francisco'daki acil durumdan sonra eyalet çapında genel acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Açıklamada "Eyaletin maymun çiçeği salgınına karşı devam eden çabalarının parçası olarak, aşılama çabalarını desteklemek için acil durum ilan edildi." ifadesi kullanıldı.

Newsom, daha fazla aşı tedarik etmek ve riski azaltma konusunda farkındalığı artırmak için federal hükümetle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

California sağlık yetkilileri, eyalette 800 civarında maymun çiçeği vakasının kayıtlara geçtiğini duyurdu.

3'ÜNCÜ EYALET ILLİNOİS

ABD'de maymun çiçeği vakalarında artış gösteren ve acil durum ilan eden New York ve California eyaletlerine Illinois de katıldı.

Illınois Valisi Jay Robert Pritzker, aldıkları acil durum kararının, "yayılmayı önlemek için mevcut tüm halk sağlığı kaynaklarının tam seferber edilmesini gerektirdiğini, eyaletin halk sağlığı departmanına aşıları dağıtma ve halkı virüs hakkında bilgilendirme konusunda tam yetki vereceğini" kaydetti.

ABD'de ilk olarak 30 Temmuz'da, New York eyaleti ve San Francisco kentinde artan maymun çiçeği vakaları nedeniyle acil durum ilan edilmişti.

Etiketler : abd Gavin Newsom Illinois eyaletleri
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