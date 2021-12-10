İbadet odasına giren vandallar dini kitapları yaktı

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10 Aralık 2021 Cuma 09:44:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 09:44:00

ABD'de ibadet odasına giren vandallar dini kitapları yaktı

Kaynak: AA

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ABD'nin Arizona Eyalet Üniversitesinde bulunan ibadet odasında, Müslüman öğrencilere ait Kuran-ı Kerim dahil dini kitapların yakılarak tahrip edildiği belirtildi.

Arizona Eyalet Üniversitesi (ASU) Müslüman Öğrenciler Derneği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, üniversitenin Hayden Kütüphanesi içinde yer alan, Müslüman öğrencilerin sıklıkla kullandığı ibadet odasındaki dini kitapların yırtıldığı ve yakıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu olayın, bu okul döneminde yaşanan ikinci vandalizm olduğuna dikkat çekilerek, "Kampüsteki Müslüman öğrencilerin güvenlik endişesine ilgisiz kalınmamalı." ifadesine yer verildi.

Üniversite polisinin olay hakkında soruşturma açması için çalıştıkları kaydedilen açıklamada, ASU yönetiminin de olayı kınaması çağrısında bulunuldu.

Ülkedeki en büyük Müslüman hakları savunucusu kuruluşlardan Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi (CAIR) Arizona ofisi de Kur'an-ı Kerim ve diğer dini kitaplara yönelik saldırı hakkında, "Kamu görevlileri ve topluluk liderleri, ülke çapında kaçınılmaz olarak nefret eylemlerine yol açan artan bağnazlığa karşı seslerini yükseltmelidir." çağrısını dile getirdi.

Etiketler : abd ibadet odası vandal dini kitap müslüman kuranı kerim
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