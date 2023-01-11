ABD'de havacılık idaresinin bilgisayarlarındaki sorun nedeniyle yüzlerce uçuş aksadı
Kaynak: AA
ABD Federal Havacılık İdaresinde (FAA) bilgisayar sistemlerinin devre dışı kalması sonucu ülkenin çeşitli bölgelerinde yüzlerce uçuşun aksadığı bildirildi.
FlightAware izleme sitesine göre, ABD'de sabah saatlerinde yaklaşık 760 uçuşta gecikme yaşandı.
ABD Federal Havacılık İdaresi ise Twitter'dan konuya dair yaptığı paylaşımda, hava görevleri sistemine ilişkin hatanın giderilmeye çalışıldığını açıkladı.
Son kontrollerin yapıldığı ve sistemin yeniden yüklendiğini vurgulayan FAA, gelişmelere dair bilgilendirilme yapılacağını kaydetti.
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