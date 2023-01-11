ABD'de havacılık idaresinin bilgisayarlarındaki sorun nedeniyle yapılamayan iç uçuşlar yeniden başladı

FlightAware izleme sitesine göre, ABD'de sabah saatlerinde yaklaşık 760 uçuşta gecikme yaşanmış ve ABD Federal Havacılık İdaresi ise Twitter'dan konuya dair yaptığı paylaşımda, hava görevleri sistemine ilişkin hatanın giderilmeye çalışıldığını açıklamıştı.

ABD'de uçuş kontrol sistemindeki arıza nedeniyle saatlerdir yapılamayan iç uçuşların yeniden başladığı bildirildi.