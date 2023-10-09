ABD'de Hamas'ın saldırılarında İsrail'in yıllardır süren ''kışkırtması'' tartışılıyor

İsrail'in aparteid rejimine karşı çıkan ilerici Amerikalı Yahudi grubu İfNotNow, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, Hamas'ın İsrail'e saldırısının onlarca yıldır süren baskıların bir sonucu olduğuna vurgu yaptı.

Açıklamada, "Hem İsrailliler hem de Filistinliler olmak üzere sevdiklerimiz için ortaya çıkan dehşeti üzüntü ve korkuyla izliyoruz. Filistinli militanların eylemlerinin provokasyonsuz olduğunu söyleyemeyiz ve söylemeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

"İSRAİL'İN APARTEİD SİSTEMİ ALTINDA HER GÜN BİR PROVOKASYONDUR"

ABD medyasında Hamas'ın saldırılarının "sebepsiz" olduğu yönünde çıkan haberlere eleştiri yöneltilen açıklamada, "İsrail'in aparteid sistemi altında her gün bir provokasyondur. Gazze'deki boğucu kuşatma bir provokasyondur. Yerleşimciler tüm Filistin köylerini terörize ediyor, askerler Filistinlilerin evlerine baskın yapıp yıkıyor, Filistinlileri sokaklarda öldürüyor, İsrailli bakanlar soykırım ve sınır dışı etme çağrısında bulunuyor." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, her iki tarafta da masum sivillerin hedef alınması ve öldürülmesi kınanarak, "Onların kanı, İsrail hükümetinin, onların pervasızlığını finanse eden ve mazeret gösteren ABD hükümetinin ve hem Filistinlileri hem de İsraillileri tehlikeye atarak onlarca yıldır süren Filistinlilere zulmü görmezden gelmeye devam eden her uluslararası liderin elindedir." denildi.

"Bu bağlamı küçümseyen veya görmezden gelen herkes, daha fazla kan döküldükçe yalnızca şaşırmaya devam edecektir." yorumu yapılan açıklamada, her iki taraf için güvenli ve özgür bir gelecek için topluluklara "düşüncesiz militarizmi" ve "İsrail'in aparteid sistemini" yeniden düşünmeleri çağrısı yapıldı.

İfNotNow, resmi sitelerinde kendilerini, "Biz, ABD'nin İsrail'in aparteid sistemine verdiği desteği sona erdirmek ve tüm Filistinliler ve İsrailliler için eşitlik, adalet ve müreffeh bir gelecek talep etmek için topluluğumuzu örgütleyen Amerikalı Yahudilerin bir hareketiyiz." diye tarif ediyor.

"ASIL NEDENLERİ GÖRMEZDEN GELDİĞİMİZ SÜRECE KAN DÖKÜLMEYE DEVAM EDECEK"

İsrail-Filistin çatışmalarının tarihi hakkında çalışmalar yapan ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki yaşam üzerine kitabı bulunan yazar ve aktivist Nathan Trall da X sosyal medya hesabından, "Bu savaş bu sabah başlamadı. Onlarca yıldır devam ediyor." ifadesini kullandı.

Trall, paylaşımında, "Bugün dökülen kan buzdağının görünen kısmıdır, devlet şiddeti ve etnik boyun eğdirmenin buzdağıdır. Asıl nedenleri görmezden geldiğimiz sürece kan dökülmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.