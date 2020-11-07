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07 Kasım 2020 Cumartesi 22:57:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 22:57:00

ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor

Kaynak: AA

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ABD'de yapılan 59. başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Joe Biden'ın kazandığının duyurulmasının ardından birçok kentte kutlamalar yapılıyor.

ABD'de yapılan 59. başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Joe Biden'ın kazandığının duyurulmasının ardından, başta Başkent Washington DC ve New York kentlerinde olmak üzere birçok kentte kutlamalar yapılıyor.

ABD'de başkanlık seçimlerine ilişkin oylar bazı eyaletlerde sayılmaya devam ederken Pennsylvania ve Nevada eyaletlerinin açıklanmasının ardından, mevcut Başkan Donald Trump'ın seçimi Demokrat rakibi Biden'a karşı kaybettiği netleşti.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, Biden'ın 46'ncı ABD başkanı olduğunu duyurması üzerine binlerce kişi sokaklara döküldü.

Başkent Washington'da sabah saatlerinde Beyaz Saray önünde toplanan kalabalık Biden lehine sloganlar attı, müzik eşliğinde dans etti.

New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago gibi kentlerde de insanlar meydanlarda toplanarak veya araçlarından korna çalarak seçimin sonucunu kutladı.

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