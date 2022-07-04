ABD'de geçit törenine saldırı: 6 ölü, 24 yaralı
ABD'nin Illinois eyaletinde Highland Park'ta düzenlenen 4 Temmuz etkinliği sırasında silah sesleri yükseldi. 6 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 24 kişi tedavi altına alındı.
Lake County Şerif ofisinden yapılan açıklamada, Chicago banliyösü Highland Park'taki 4 Temmuz Bağımsızlık Günü için düzenlenen geçit töreni sırasında çok sayıda kez silah ateşlendi.
Yetkililer olaya müdahale edildiğini bölgeden uzak durulmasını istedi.
Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 24 kişi tedavi altına alındı.
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