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04 Temmuz 2022 Pazartesi 20:53:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 22:02:00

ABD'de geçit törenine saldırı: 6 ölü, 24 yaralı

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ABD'nin Illinois eyaletinde Highland Park'ta düzenlenen 4 Temmuz etkinliği sırasında silah sesleri yükseldi. 6 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 24 kişi tedavi altına alındı.

Lake County Şerif ofisinden yapılan açıklamada, Chicago banliyösü Highland Park'taki 4 Temmuz Bağımsızlık Günü için düzenlenen geçit töreni sırasında çok sayıda kez silah ateşlendi.

Yetkililer olaya müdahale edildiğini bölgeden uzak durulmasını istedi.

Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 24 kişi tedavi altına alındı.

Etiketler : Lake County ABD Illinois eyaleti
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