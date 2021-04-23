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23 Nisan 2021 Cuma 11:29:00 - Güncelleme:23 Nisan 2021 Cuma 11:29:00

ABD'de F-35 isyanı: Daha fazla para beklemeyin, karşı duracağız

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ABD'nin iki etkili Temsilciler Meclisi üyesi, 'Başkanın bu yılki bütçe talebinde bulunanların haricinde, ek uçak taleplerini desteklemeyeceğiz. Daha fazla para beklemeyin.' açıklamasında bulundular. Temsilciler, F-35'in artan maliyet ve aksayan programına isyan etti.

İki etkili Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Perşembe günü yaptıkları açıklamada, F-35 programındaki sorunlarla başa çıkılmadığı, ilerleme sağlanmadığı sürece, önümüzdeki 2022 mali bütçesinde Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçağı sayısını artırmayı desteklemeyecekleri konusunda uyardı.

Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin Taktik Hava ve Kara Alt Komitesine Başkanlık eden Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Donald Norcross, "Bu program, gerçek ve öngörülen sürdürme maliyetlerini önemli ölçüde kontrol edip azaltmaya devam ederse, daha uygun maliyetli başka programlara yatırım yapmamız ve 800'ün üzerinde taktik operasyonel savaş uçağı ihtiyacını başka şekilde karşılamamız gerekebilir." açıklamasında bulundu.

F-35 ile ilgili oturumda konuşan Norcross, programda bulunan genel karşılanabilirlik endişeleri göz önüne alındığında, başkanın bu yılki bütçe talebinde bulunanların ötesinde ek uçak taleplerini desteklemeyeceğini ifade etti

'KOLAY GÜNLER GEÇMİŞTE KALDI, PARA İSTEMEYİN'

Amerika Birleşik Devletleri Federal Hükümeti Yasama Komitesi'nin (HASC) alt komitesini yöneten Temsilci John Garamendi de, Norcross'un sözlerini destekleyerek, bütçeye fazladan F-35 ekleme girişimlerine karşı duracağını söyledi.

Garamandi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Program bütçeyi aştı. Vaat edilen yetenekleri yerine getirmekte başarısız oldular. Görev ve kabiliyetteki oran, hizmet ihtiyaçlarını karşılamaya bile erişemedi. Endüstrinin bu sorunların çoğuna çözümü, sadece vergi mükelleflerinden 'para vermelerini' istemektir. Bu olmayacak. Geçmişin kolay günleri geride kaldı. Daha fazla para istemeyin."

Garamandi de Norcross gibi, kimsenin Başkanın bütçesinde talep edilenden daha fazla uçak satın alınmasını beklememesini, bunun olmayacağını vurguladı.

ŞİKAYETLER ARDI ARDINA GELDİ

HASC'nin alt komitelerinin ortak oturumu sırasında üyeler, uçağın Pratt & Whitney F135 motorunun devam eden sıkıntısı ve servis yetkililerinin söylediği bakım maliyetleri de dahil olmak üzere uzun bir sorun listesi hakkında şikayetlerini dile getirdiler.

Norcross ayrıca F-35'in, programın beş ay gerisinde olduğunu ve muhtemelen planlanan bütçesinin yaklaşık 450 milyon dolar üzerinde olacağını söyledi. Bu konuda da F-35'in bilgi işlem sistemlerini geliştiren "Tech Refresh 3"ün çalışmaları, yazılımı geliştiren ve uçağa yeni silahlar ekleyen Block 4 modernizasyon programıyla ilgili endişeleri ve.

Norcross, "Taktik hava ve kara alt komitesi geçmişte bu programı desteklemiştir. Ancak, birçok kez söylediğimiz gibi, programın bu zor karşılanabilirliğini takip ederken sınırsız kaynağa sahip değiliz." dedi.

Garamendi, bütçeye eklenen F-35'lerin yalnızca ordunun karşı karşıya olduğu güçlükleri artırdığını sözlerine ekledi.

Demokratlar F-35 konusunda daha fazla kaygı duysalar da, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyeleri de, performans iyileştirilmediği takdirde programın ciddi kesintilerle karşı karşıya kalabileceğini kabul ettiler.

star.com.tr

Etiketler : abd f-35 temsilciler meclisi
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