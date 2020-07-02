ABD'de Evanjelik grupların Trump'a desteği azaldı
Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden beyaz Evanjelik grupların Trump'a desteği azaldı. Trump, son yapılan anketlerde de Demokrat rakibi Biden'ın gerisinde kalıyor.
Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir ankete göre, Evanjeliklerin Trump'a olan desteği nisan ayına göre 6 puan geriledi.
Her 10 Evanjelik'ten 7'si hala Trump'ı desteklese de yüzde 17'si ise Demokrat başkan adayı Joe Biden'e oy vermeyi düşündüğünü belirtti.
Trump, son yapılan anketlerde de Demokrat rakibi Biden'ın gerisinde kalıyor.
3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.
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