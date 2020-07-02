  • BIST
    116908
  • Dolar
    6,8562
  • Euro
    7,7091
  • Altın
    391,3450
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Maket uçağını uçurmak için motor desteği istiyor
TBMM'den 'internete erişim kısıtlaması' açıklaması
Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ile taşınan yük hacmi arttı
ABD'den Afganistan barış sürecindeki çabaları için Pakistan'a teşekkür
Filistinli gruplar Gazze'de İsrail'in 'İlhak' planına karşı yürüdü
İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 44 bin sınırına dayandı
Kocaeli'de dördüncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
ABD'de Kristof Kolomb'un heykeli isminin verildiği şehirden kaldırıldı
Kars'ta iki aile arasında kavga çıktı: 19 yaralı
İzmir'de orman yangını
ABD'de Evanjelik grupların Trump'a desteği azaldı
Gaziantep Valisi Gül: En çok vaka olan üçüncü iliz
Husiler Arap koalisyon güçlerini Sana'da tıbbi malzeme deposunu vurmakla suçladı
CHP'li İmamoğlu'nun İmamoğlu'nun 'Haliç temiz' yalanı anında çürüdü!
Bakan Koca'dan, 'Dilek hemşire' paylaşımı! Mücadelesi için minnettarız
Koronavirüs kontrolden çıktı! Böylesi daha önce görülmedi
ABD'de polis siyahi kadına yumruk attı
Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması
Başkan Erdoğan Katar'dan ayrıldı
Hindistan'dan 5,2 milyar dolarlık silahlanma adımı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Usulünü yerine getirerek İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılır
Rus bütçesinin kaybı 1 trilyon rubleyi aştı
Çavuşoğlu Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ile görüştü
Adana'da besi çiftliğinde yangın: 7 bin balya saman yandı
02 Temmuz 2020 Perşembe 23:25:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 23:40:00

ABD'de Evanjelik grupların Trump'a desteği azaldı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden beyaz Evanjelik grupların Trump'a desteği azaldı. Trump, son yapılan anketlerde de Demokrat rakibi Biden'ın gerisinde kalıyor.

Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir ankete göre, Evanjeliklerin Trump'a olan desteği nisan ayına göre 6 puan geriledi.

Her 10 Evanjelik'ten 7'si hala Trump'ı desteklese de yüzde 17'si ise Demokrat başkan adayı Joe Biden'e oy vermeyi düşündüğünü belirtti.

Trump, son yapılan anketlerde de Demokrat rakibi Biden'ın gerisinde kalıyor.

3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER