VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'da seçmenler Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanmaya devam ediyor
Evlilik yakın
ABD'de eski bir evsize 'kazı kazandan' 5 milyon dolarlık ödül çıktı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Gaziantep'te vatandaşlarla buluştu
Deniz Akkaya hakareti affetmedi, dava açtı
Ailesi Cüneyt Arkın'ı andı
06 Mayıs 2023 Cumartesi 21:02:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 21:02:00

ABD'de eski bir evsize 'kazı kazandan' 5 milyon dolarlık ödül çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin California eyaletinde daha önce sokakta yaşayan bir kadın, piyangodan 5 milyon dolarlık ikramiye kazandı.

California Lottery isimli piyango kuruluşunun paylaştığı basın bildirisinde, Lucia Forseth isimli kadının, Pittsburg kentindeki süpermarketten aldığı kazı kazan oyunundan 5 milyon dolarlık ödül kazandığı duyuruldu.

Bildiride, "Bir zamanlar evsiz olan Californialı kadın, araba yağı değişimi için bir Walmart Supercenter'a gitti. Milyonlarca değerindeki piyango biletini kazımasıyla şansı ve hayatı değişti." bilgisine yer verildi.

Forseth, "Sadece bir bilet aldım. Gözlerimi kapattım ve onu seçtim. İlk önce sadece ücretsiz bir bilet kazandığımı düşündüm. Ama kontrol ettiğimde 5 milyon dolar kazandığımı öğrendim." ifadelerini kullandı.

2017 yılına kadar sokakta yaşadığı anlatan Forseth, 2023'ün kendisi için şanslı bir yıl olduğunu, "Altı yıl önce evsizdim, bu yıl evleniyorum, ön lisans derecemi alıyorum ve 5 milyon dolar kazandım." sözleriyle aktardı.

Hiç beklemediği bir anda California'nın milyonerleri arasında giren Forseth, bir ev satın almayı ve parasının geri kalanıyla da yatırım yapmayı planladığını söyledi.

Etiketler : California ABD kazı kazandan
Arayış'tan ilk kareler

Arayış'tan ilk kareler
Kampa gidecek

Kampa gidecek
İyi ki sen olmuşsun

İyi ki sen olmuşsun
Tekli imaj

Tekli imaj
Oyunculuk özgürleştiğim alanım

Oyunculuk özgürleştiğim alanım
Eski halinden eser yok

Eski halinden eser yok
Kızını omzunda taşıdı

Kızını omzunda taşıdı
Leclerc'e İstanbul daveti

Leclerc'e İstanbul daveti
Sefo: Sevgili olmayı beceremiyorum

Sefo: Sevgili olmayı beceremiyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX