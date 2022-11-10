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10 Kasım 2022 Perşembe 18:10:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 18:10:00

ABD'de enflasyon ekimde beklenenden fazla yavaşladı

Kaynak: AA

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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 7,7 artarak beklenenden fazla yavaşlama kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ait enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Piyasa beklentileri, TÜFE'nin bu dönemde aylık yüzde 0,6 artması yönündeydi. TÜFE, eylülde de aylık bazda yüzde 0,4 artmıştı.

Ülkede TÜFE, ekimde yıllık bazda ise yüzde 7,7 artış kaydetti.

Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık yüzde 8 artması yönündeydi. Ekimde beklenenden fazla yavaşlama kaydederek 9 ayın en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, eylülde yüzde 8,2 olmuştu.

Söz konusu dönemde barınma, benzin ve gıda fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte öne çıktı.

Barınma endeksi ekimde aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 6,9 arttı. Gıda endeksi de aynı dönemde aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 10,9'luk artış kaydetti. Enerji endeksi ise ekimde aylık yüzde 1,8 ve yıllık yüzde 17,6 arttı. Enerji kalemi altındaki benzin fiyatları da ekimde aylık yüzde 4 ve yıllık yüzde 17,5 yükseldi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ekimde aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 6,3 artış ile piyasa beklentilerinin altında seyretti.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,5 artması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, eylülde aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,6 artmıştı.

Analistler, ekim ayı enflasyonunda tahminlerin üzerindeki yavaşlamanın fiyat artışlarının hız kestiğine dair umut verdiğini ve ABD Merkez Bankası'nın agresif faiz artışlarında gevşemeye gitmesi için alan sağladığını belirtti.

Etiketler : abd Tüketici Fiyat Endeksi enflasyon
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