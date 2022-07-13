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13 Temmuz 2022 Çarşamba 19:27:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2022 Çarşamba 19:27:00

ABD'de enflasyon 41 yılın zirvesine çıktı

Kaynak: AA

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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda yıllık yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık yüzde 1,3 artarken, yıllık yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana kaydedilen en hızlı artışı gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 arttı.

Piyasa beklentilerini aşan TÜFE'nin bu dönemde aylık bazda yüzde 1,1 artması öngörülüyordu. TÜFE, mayısta aylık yüzde 1 artış göstermişti.

BENZİN, GIDA VE BARINMA FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR ENFLASYONU KÖRÜKLEMEYE DEVAM EDİYOR

Ülkede TÜFE, haziranda yıllık bazda da yüzde 9,1 artarak tahminleri aştı. Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık bazda yüzde 8,8 artması yönündeydi.

Yıllık enflasyon 41 yılın zirvesine çıkarken, mayısta yıllık bazda yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili olmayı sürdürdü.

Enerji fiyatları haziranda aylık yüzde 7,5 ve yıllık yüzde 41,6 arttı. Enerji fiyatlarındaki yıllık artış, Nisan 1980'den bu yana kaydedilen en büyük yükseliş oldu. Enerji fiyatlarındaki yükselişte etkili olan benzin fiyatları, haziranda aylık yüzde 11,2 ve yıllık yüzde 59,9'luk artış gösterdi.

Barınma endeksi de haziranda aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5,6 yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 10,4 artış kaydetti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİ GERİDE BIRAKTI

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de haziranda aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 5,9 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5,7 artması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, mayısta ise aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6 artmıştı.

Analistler, piyasa beklentilerini aşan haziran ayı enflasyonunun ABD Merkez Bankasının (Fed) temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini, 100 baz puanlık faiz artışı beklentilerinin ise yüzde 30'a çıktığını belirtti.

Etiketler : ABD Enflasyon Haziran
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