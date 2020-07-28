  • BIST
    1195.67
  • Dolar
    6,8805
  • Euro
    8,0884
  • Altın
    432,2220
İstanbul
20 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dolandırıcılıktan 133, 137 ve 143 yıl hapis cezaları bulunan 3 kadın yakalandı
Irak Savunma Bakanlığı'ndan Bağdat'taki roketli saldırıya ilişkin açıklama
Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal'den 'ilhak' planıyla mücadele için 'vizyon' önerisi
Pınar Gültekin cinayetinde şüpheler artıyor
ABD'de durum kötüye gidiyor! Eylemciler şimdi de silahlandılar
Florida'da virüse yakalanan çocukların oranı yüzde 34 arttı
Elektrikli bisikletteki baba ile oğulu ölüm ayırdı
Yamaç paraşütü sporcusu Gülşah Hoş'tan rekor uçuş
ABD Başkanı Trump: İkinci bir Kovid-19 aşısı denemesinde daha birkaç gün içinde son aşamaya geçilecek
Bilim Kurulu üyesinden kritik açıklama: Korona daha uzun süre peşimizi bırakmayacak
Fıkra gibi olay! Maske takmayan keçi gözaltına alındı
Başkan Erdoğan, Bakan Soylu ve beraberindekileri kabul etti
Yunan Sahil Güvenliği yine ölüme terk etti
Bağdat'ta askeri üsse roketli saldırı
Aydın'da ilginç olay! Yumurtanın içinden yumurta çıktı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 209'a yükseldi
Samsun'da ormanlık alanda yangın
İzmir'de otomobil üzerindeki sürücü ayaklarıyla araç kullandı
Dünya genelinde koronaya bağlı can kayıpları 650 bini geçti
Başkan Erdoğan, İspanya Dışişleri Bakanı Laya'yı kabul etti
MEB'den önemli hazırlık! Okullarda bu uygulamalar olacak
Bakan Akar, Mersin'de şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
Trump, Kovid-19'a yakalanan Ulusal Güvenlik Danışmanı ile son dönemde görüşmediğini açıkladı
ABD'li ilaç şirketi Kovid-19 aşısının denemelerine başladı
28 Temmuz 2020 Salı 00:28:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2020 Salı 00:43:00

ABD'de durum kötüye gidiyor! Eylemciler şimdi de silahlandılar

ABONE OL

ABD'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümüyle başlayan eylemler dinmek bilmiyor. Kentucky'nin Louisville kentinde siyahi bir grubun üyeleri silahlanarak 13 Mart'ta polis tarafından öldürülen Breonna Taylor için adalet yürüyüşü düzenledi.

ABD'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümüyle başlayan eylemler dinmek bilmiyor.

Kentucky'nin Louisville kentinde siyahi bir grubun üyeleri silahlanarak 13 Mart'ta polis tarafından öldürülen Breonna Taylor için adalet yürüyüşü düzenledi.

Ülkedeki ırkçılığı ve polis şiddeti yüzünden zulüm gören siyahi vatandaşların durumunu protesto etmek için başlayan eylemlerin ateşi ABD'nin dört bir yanını sardı.

Zaman zaman polis ve eylemcilerin arasında sert çatışmaların da yaşandığı eylemlere başkan Donald Trump da tepki göstermiş ve eylemcileri vandallıkla suçlamıştı.

Hafta sonu ise ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville şehri bugüne kadar hiç görülmemiş bir protesto gösterisine sahne oldu.

Ancak bu kez eylemciler sokağa çok farklı bir şekilde çıkmıştı.

Üzerlerinde yarı otomatik silahlar taşıyarak bir araya gelen ve binlerce kişiden oluşan NFAC milis grubunun üyesi olan göstericiler hep bir ağızdan 'Breonna Taylor için adalet' sloganları attılar.

NFAC milis grubunun sokaklara dökülen üyelerinin hepsi ellerinde silahlar taşıyordu ve bu durum bugüne kadarki protesto eylemlerinde görülmemiş bir olay.

Hepsi siyahlar giyen ve yüzlerini belli olmayacak şekilde maskeyle örten milis grubun üyeleri eylem boyunca sembol haline gelen 'Siyahların Hayatı Değerlidir' sloganını haykırdı.

Adeta küçük çaplı bir ordu gibi görünen milisler sokaklarda da askeri nizam içinde yürüyüp göz dağı verdiler.

Çevrede eyleme destek veren bazı ABD'li vatandaşların milislere su dağıttığı görüldü

Bir araya gelen NFAC milis grubunun üyesi olan göstericiler, Breonna Taylor'ın ölümünün araştırılması ve sürecin şeffaflaştırılması talebinde bulundu.

Yetkililerden soruşturmanın akıbeti hakkında şeffaf ve doğru bilgi isteyen göstericiler siz bu bilgileri vermezseniz neyle karşı karşıya olduğunuzu da bilemezsiniz şeklinde üstü kapalı bir tehditvari açıklama yaptılar.

Protesto eylemi sırasında polis göstericilerin etrafında güvenlik kordonu oluşturdu.

Zaman zaman sertleşen gösterilerde polisin bazı göstericileri gözaltına aldığı açıklandı.

Washington da bu silahlı eylem hakkında açıklama yapmaktan geri kalmadı.

Mayıs ayından beri hiç hız kesmeden devam eden eylemler yüzünden sıkıntı yaşayan Trump yönetimi silahlı milis grubun eylemi hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada ABD yönetiminin herkesin barışçıl eylem haklarının arkasında durduğu belirtildi.

ABD'de ırkçılığın zirve yaptığı geçmiş yıllarda yükselen siyahi hareketin en önemli temsilcileri olan Kara Panterler grubu da Louisville'dekiler gibi siyah giyinip silahlanarak eylem yapıyordu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER