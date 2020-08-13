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ABD'de çarpıcı iddia: Trump, Esper'i görevden almayı düşünüyor! Beyaz Saray reddetmedi
13 Ağustos 2020 Perşembe 08:12:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2020 Perşembe 08:16:00

ABD'de dikkat çeken iddia! Trump, Esper'i görevden almayı düşünüyor!

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanması halinde seçimden hemen sonra Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden almayı düşündüğü iddia edildi. Beyaz Saray iddiayı doğrudan reddetmeyerek, "Başkan Trump harika bir ekip kurdu. Şu anda anons edilecek bir görev değişikliği yok" dedi.

İlk olarak Bloomberg'in geçtiği habere göre Trump, bazı konularda anlaşamadığını belirttiği Esper ile yollarını sonbaharda ayırabilir.

Buna göre Trump'ın, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ABD ordusuna ait bazı birliklerin sivil halka karşı kullanımı konusunda Esper'in yaklaşımından hoşnut olmadığı kaydedildi.

Seçimlerin hemen ardından görevde kalması durumunda Trump'ın Esper'i değiştirme fikrini yakın çevresindeki bazı kişilerle paylaştığı belirtilen haberde, Trump'ın başka konularda da Esper'den çok memnun olmadığı iddia edildi.

Aynı haberde Esper'in seçim sonuçları ne olursa olsun 3 Kasım'dan sonra koltuğundan ayrılmayı düşündüğünü çevresine söylediği iddiasına da yer verildi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, söz konusu iddiayı doğrudan reddetmeyerek, "Başkan Trump harika bir ekip kurdu. Şu anda anons edilecek bir görev değişikliği yok." değerlendirmesiyle yetindi.

Öte yandan Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman ayrı bir yazılı açıklama yaparak, "Esper'in Başkan'ın arzusu doğrultusunda görev yaptığını" dile getirdi.

Floyd'un mayıs ayında ölümünün ardından ülke geneline yayılan ve şiddet olaylarına dönüşen protestolarda Trump Amerikan ordusunun daha etkin bir şekilde kullanılmasını istemiş, buna karşılık daha temkinli açıklamalar yapan Esper'in tavrı Beyaz Saray'da eleştiri konusu olmuştu.

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