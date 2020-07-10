  • BIST
    115794
  • Dolar
    6,8672
  • Euro
    7,7391
  • Altın
    396,6550
İstanbul
22 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Göztepe'nin konuğu Gençlerbirliği
Yavru ayıya işkence yapan cani gözaltına alındı
Geçici Devlet Başkan koronavirüse yakalandı
İkinci el online pazarda fiyatlar artmaya devam ediyor
İlk koronavirüs vakası tespit edildi
Rusya'dan Mustafa Şentop'a tebrik
Dolar haftanın son gününde ne kadar?
Tüm Türkiye'nin gözü Danıştay'da! Ayasofya kararı bekleniyor
ABD'den Japonya'ya dev F-35 savaş uçağı satışı: Tarihe geçecek
FETÖ birbirini yiyor! İmamlar firarileri "silkeledi"
TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin heyecanlandıran paylaşım
ABD'den Rusya'ya gözdağı: Bu iddiaların dibine kadar ineceğiz
Binali Yıldırım'ın eşini çirkin sözlerle hedef almıştı: İYİ Partili Levent Özeren gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Ukrayna'da duygulandıran not
Rusya'nın küstah açıklamasına Libya'dan sert karşılık! Bomba Hafter göndermesi
Singapur'da genel seçimler Kovid-19'un gölgesinde başladı
Başkentte banka soygunu
ABD'den BM Özel Raportörü Callamard'ın Kasım Süleymani raporuna tepki
ABD'de Demokrat başkan adayı Biden'dan 700 milyar dolarlık vaat
Libya'da işkenceyle öldürülen kişi için Hafter'e karşı protestolar düzenlendi
Nijerya'da geçen hafta 196 Boko Haram ve silahlı çete üyesi öldürüldü
"İsrail planlarına karşı güç yetirmenin kapsamlı bir direnişle mümkün olduğunu iyi biliyoruz"
Trump'tan Biden'a: Beyni yıkanmış
Singapur'da dang humması vakaları 16 binin üzerinde
10 Temmuz 2020 Cuma 07:50:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 07:50:00

ABD'de Demokrat başkan adayı Biden'dan 700 milyar dolarlık vaat

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de Demokratların başkan adayı Joe Biden, Amerikan ürünlerinin devlet alımları için 400 milyar dolar, ABD içi teknolojik yatırımlar içinse 300 milyar dolar ayıracaklarını belirtti.

ABD'de Demokratların başkan adayı Joe Biden, II. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD ekonomisinde "en agresif hükümet yatırımı" olarak nitelendirdiği ekonomik vaatlerini açıkladı.

Pennsylvania'nın Scranton kentinde, çocukluğunun geçtiği evin yakınlarındaki bir metal fabrikasında destekçileri ile buluşan eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, Başkan Trump'ı, Kovid-19 salgını ve iklim krizlerini gözardı etmek ve sistematik bir ırkçılıkla ülkede halkı bölücülüğe yönlendirmekle suçladı.

Trump hakkında, "Onun başarısızlıkları korkunç bir insan maliyetine ve derin bir ekonomik bedele dönüşecek" diyen Joe Biden, çalışan ailelerin defalarca "yönetimin yetersizliğinden dolayı" bedel ödediklerini söyledi.

Amerikan üretimine öncelik vurgusu

Demokrat başkan adayı Biden, konuşmasında, ABD imalat ve teknoloji sektörlerini canlandırma amaçlı bazı taahhütlerde de bulundu.

Biden, Amerikan üretimi olan mal ve hizmetlerin hükümet tarafından satın alınması için 4 yılda 400 milyar dolarlık bir fon oluşturacaklarını, ABD merkezli teknolojik araştırma ve geliştirme çabaları için ise 300 milyar dolar ayıracaklarını ifade etti.

Joe Biden ayrıca, yürürlükte olan ancak devlet kurumlarının her zaman hassas davranmadığı "Amerikan ürünü tercih et" (Buy American) yasasının takibini sıkılaştıracağını belirtti.

Biden, bu hamlelerin 5 milyon yeni istihdam oluşturacağına vurgu yaparken, söz konusu bütçeler için hangi kaynakları kullanacağı konusunda ise açıklama yapmadı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER