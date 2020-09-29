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29 Eylül 2020 Salı 00:36:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 00:36:00

ABD'de Cumhuriyetçiler seçimlerde posta yoluyla oy kullanmanın uzatılmasına karşı

Kaynak: AA

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ABD'nin Pennsylvania (PA) eyaletindeki Cumhuriyetçi vekiller, ABD Yüksek Mahkemesinden, 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde postayla gönderilen oy pusulalarının sayımı için son tarihi uzatan eyalet mahkemesinin kararını askıya almasını talep etti.

Yerel basının haberine göre, önergeyi sunan eyaletin Cumhuriyetçi Senato liderliği, eyalet Yüksek Mahkemesinin oy pusulaların sayımını 3 gün uzatan kararının federal anayasayı ihlal ettiğini savundu.

Önergede, seçim tarihi uzatmanın yargının değil yasamanın yetkisinde olduğu kaydedilerek, "PA Yüksek Mahkemesi, devam eden bir seçimin ortasında kuralları değiştirdi ve 2020 Genel Seçimini, eyalet yasama organı tarafından belirlenen zamanın ötesine uzattı." iddiasına yer verildi.

Pennsylvania Yüksek Mahkemesi, 17 Eylül’de verdiği kararda, başkanlık seçimlerinin yapılacağı 3 Kasım günü, sandıkların kapanacağı saate kadar postaya verilecek oy pusulalarının 6 Kasım'da saat 17.00’ye kadar seçim kurullarına ulaşması halinde sayılabileceğini belirtmişti.

Mahkeme kararında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle postayla oy kullanma talebinin arttığı, bunun da posta servisinde gecikmelere neden olabileceğine atıfta bulunulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da dahil, Cumhuriyetçiler seçimlerde oy pusulalarının sayımı için gün uzatmanın anayasaya aykırı olduğunu öne sürerken, Demokratlar ise pandemi döneminde bu değişikliğin gerekli olduğunu savunuyordu.

Seçimleri takip eden uzmanlar, Trump'ın kazandığı 2016 Başkanlık seçimlerinin kaderini belirleyen ve Pennsylvania'nın da içinde bulunduğu "salıncak" eyalet olarak bilinen kritik eyaletlerde posta yoluyla kullanılan binlerce oy pusulasının seçimlerin sonucunu belirlemedeki önemine vurgu yapıyor.

ABD Yüksek Mahkemesinin vereceği, Pennsylvania Yüksek Mahkemesinin kararı hakkındaki hükmünün diğer eyaletlerdeki seçimle ilgili benzer davaların nasıl ele alacağına da emsal teşkil edeceğine dikkat çekiliyor.

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