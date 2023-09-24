ABD'de cinayete teşebbüs suçundan aranan kişi 32 yıl sonra yakalandı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 1991'de cinayete teşebbüsten yargılandığı dava devam ederken kaçan 63 yaşındaki Greg Lawson'ın Meksika'da yakalandığını açıkladı.

Lawson, yakalanmasının ardından ABD'ye getirilerek tutuklandı.

FBI, sosyal medya platformu X'te, Lawson'ın yetkililer tarafından havaalanında eşlik edildiği bir videoyu da paylaştı.

Lawson, 1991'de jürinin, cinayete teşebbüs suçuyla ilgili mahkumiyet kararını açıklaması için mahkeme salonuna geri dönerken kaçmıştı.