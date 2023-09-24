ABD'de cinayete teşebbüs suçundan aranan kişi 32 yıl sonra yakalandı
Kaynak: AA
ABD'nin Louisiana eyaletinde, cinayete teşebbüsten yargılandığı dava sürerken kaçan kişinin 32 yıl sonra yakalandığı bildirildi.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 1991'de cinayete teşebbüsten yargılandığı dava devam ederken kaçan 63 yaşındaki Greg Lawson'ın Meksika'da yakalandığını açıkladı.
Lawson, yakalanmasının ardından ABD'ye getirilerek tutuklandı.
FBI, sosyal medya platformu X'te, Lawson'ın yetkililer tarafından havaalanında eşlik edildiği bir videoyu da paylaştı.
Lawson, 1991'de jürinin, cinayete teşebbüs suçuyla ilgili mahkumiyet kararını açıklaması için mahkeme salonuna geri dönerken kaçmıştı.
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