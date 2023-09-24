VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Ekonomik bağların kopması yaşam standartlarını düşürür"
"Artık Hankendi'de Azerbaycan ışığı yanmaktadır"
ABD'de cinayete teşebbüs suçundan aranan kişi 32 yıl sonra yakalandı
Çin'de bir kömür madeninde çıkan yangında 16 madenci hayatını kaybetti
Uzaydaki 7 yıllık yolculuk tamamlandı: İlk asteroit örnekleri Dünya'ya ulaştı
ABD'nin Suriye politikası "sürdürülebilir" değil
24 Eylül 2023 Pazar 20:44:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 20:44:00

ABD'de cinayete teşebbüs suçundan aranan kişi 32 yıl sonra yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin Louisiana eyaletinde, cinayete teşebbüsten yargılandığı dava sürerken kaçan kişinin 32 yıl sonra yakalandığı bildirildi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 1991'de cinayete teşebbüsten yargılandığı dava devam ederken kaçan 63 yaşındaki Greg Lawson'ın Meksika'da yakalandığını açıkladı.

Lawson, yakalanmasının ardından ABD'ye getirilerek tutuklandı.

FBI, sosyal medya platformu X'te, Lawson'ın yetkililer tarafından havaalanında eşlik edildiği bir videoyu da paylaştı.

Lawson, 1991'de jürinin, cinayete teşebbüs suçuyla ilgili mahkumiyet kararını açıklaması için mahkeme salonuna geri dönerken kaçmıştı.

Etiketler : abd cinayet abd cinayet
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış
Gemileri yakacak

Gemileri yakacak
2. kez babalık sevinci yaşadı

2. kez babalık sevinci yaşadı
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım
Süperstar enerjisi

Süperstar enerjisi
Neva'sına kavuştu

Neva'sına kavuştu
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX