ABD'de cenaze evine silahlı saldırı: 7 yaralı
Kaynak: AA
Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentindeki bir cenaze evine silahlı saldırı düzenlendi. Cenaze evinin önünden geçen bir araçtan açılan ateşte 7 kişi yaralandı.
Yerel televizyon kanallarının haberine göre, saldırı öğlen saatlerinde Serenity Cenaze Evinde onlarca kişinin bulunduğu bir ortamda gerçekleşti. Yetkililer, saldırıda yaşları 24 ile 48 arasında kadın ve erkeklerden oluşan 7 kişinin vurulduğunu ve en yakın hastanelere kaldırıldıklarını aktardı. Milwaukee Belediye Başkanı Tom Barrett, yerel kanallara yaptığı açıklamada, saldırının cenaze evinin önünden geçen bir araçtan yapıldığı bilgisini paylaştı. Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.
- Japonya'da 2021 savunma bütçe hedefi 52 milyar dolar
- Avustralya'nın Victoria eyaletinde Kovid-19'dan can kaybı 800'e çıktı
- Cenaze evine silahlı saldırı! Yaralılar var
- Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da terör örgütü YPG/PKK'nın sızma girişimi engellendi
- ABD'de cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı
- İran'dan Netanyahu'nun 'nükleer bomba' iddiasına tepki