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17 Aralık 2021 Cuma 18:15:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 18:15:00

ABD'de can kaybı 804 bine yaklaştı

Kaynak: AA

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ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 114 artışla 803 bin 652'ye yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 137 bin 597 artışla 50 milyon 513 bin 437'ye çıktı.

Son 24 saatte bin 114 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 803 bin 652'ye ulaştı.

CALİFORNİA VAKA VE CAN KAYBINDA İLK SIRADA

California 5 milyon 191 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 412 bin vakayla Texas ve 3 milyon 754 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 75 bin 603 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 74 bin 897'ye ulaştı, Florida'da ise 62 bin 191 oldu.

ABD'DE AŞILAMA

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 76,9'una en az bir doz, yüzde 65,1'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 28,1'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 240 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 203 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 57 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Etiketler : abd kovid koronavirüs vaka sayısı
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