VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de 20 bin 374 yeni vaka tespit edildi
Özhaseki: Asgari ücretlerin nasıl arttığını herkes yakında görecek
AK Parti'li Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması
Altun'dan videolu 'Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi' paylaşımı
Merkel: 'Sinsi virüs' Kovid-19 ciddiye alınmalı
ABD'de can kaybı 788 bine yaklaştı
İstanbul'da evin balkonu çöktü: Bina tahliye edildi
Gelişen teknoloji günleri
Yarının Finansı Zirvesi... Finans sektörü; Dijital teknolojiler ve sürdürülebilirlik eksenin dönüşüy...
"Esas derdim hayallerimi tasvir etmekti"
Türkiye'den DEAŞ'ın terör saldırısına kınama
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar!
Kripto paralardaki düşüşte 'Omicron ve ekonomik darlık' etkisi
UYAP'ta kullanıcılara bazı kolaylıklar getirildi
Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi
"Rusya ve Ukrayna arasında gerilimi azaltacak adımları desteklemeye hazırız"
Çalıntı otomobille 900 km yol gittiler... 3 çocuk İstanbul'da yakalandı
MEB Kültür Yayınları mobil uygulaması kullanımda
Omicron yeni bir kapanma getirir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Batık teknenin yerine yenisi geldi
"Teknoloji üreten bir Türkiye imajı oluştu"
Semerkant, 2023 Dünya Turizm Başkenti seçildi
Eski Bakanlardan Güldal Akşit için Meclis'te cenaze töreni
Savunma sanayisi 'Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'ne hazırlanıyor
04 Aralık 2021 Cumartesi 18:17:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 18:17:00

ABD'de can kaybı 788 bine yaklaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de Kovid 19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 789 artışla 787 bin 701'e yükseldi. California 74 bin 781 can kaybı ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 74 bin 107'ye ulaştı, Florida'da ise 61 bin 701 oldu.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 162 bin 297 artışla 48 milyon 994 bin 565'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1789 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 787 bin 701'e ulaştı.

CAN KAYBINDA İLK SIRADA CALİFORNİA VAR

California 5 milyon 105 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 350 bin vakayla Texas ve 3 milyon 741 bin vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 74 bin 781 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 74 bin 107'ye ulaştı, Florida'da ise 61 bin 701 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 75,2'sine en az bir doz, yüzde 63,5'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 22,2'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede yaklaşık 234,7 milyon kişiye ilk doz, 198,2 milyon kişiye ikinci doz, 44 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Etiketler : Kovid-19 abd vaka sayısı
Düşman değiliz

Düşman değiliz
Reyting kurbanı misafir

Reyting kurbanı misafir
Yerçekimiyle savaş halinde

Yerçekimiyle savaş halinde
Ünleri 65 ülkeye yayıldı

Ünleri 65 ülkeye yayıldı
Maske dert oldu

Maske dert oldu
Leyla ile Mecnun 60 bölüm çekilecek

Leyla ile Mecnun 60 bölüm çekilecek
Arabesk albüm geliyor

Arabesk albüm geliyor
Modaseverler buluştu

Modaseverler buluştu
Ekran müjdesi verdi

Ekran müjdesi verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER