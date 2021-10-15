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15 Ekim 2021 Cuma 18:55:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 18:55:00

ABD'de can kaybı 721 bin 578'e yükseldi

Kaynak: AA

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ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 32 artışla 721 bin 578'e yükseldi. California 70 bini aşkın can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

John Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı ise 86 bin 536 artarak 44 milyon 770 bin 578 olarak kayıtlara geçti.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 721 bin 578'e ulaştı.

CALİFORNİA İLK SIRADA

California, 4 milyon 802 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 168 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 645 binden fazla vakayla Florida izledi.

70 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken, ölü sayısı Texas'ta 68 bini, Florida'da 57 bini geçti.

YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 8,3'ÜNE ÜÇ DOZ YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 78,6'sına en az bir doz, yüzde 68,1'ine iki doz, yüzde 8,3'üne ise üç doz COVID-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 217,9 milyondan fazla kişiye ilk doz, 188,2 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı. 9,3 milyondan fazla kişi ise üçüncü doz aşı oldu.

Etiketler : ABD kovid koronavirüs vaka sayısı
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