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16 Temmuz 2023 Pazar 14:20:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 14:20:00

ABD'de bir silahlı saldırı daha: 4 ölü

Kaynak: AA

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ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Georgia eyaletinin Henry bölgesi yetkililerinden yapılan açıklamada, polisin, başkent Atlanta'nın güneyindeki Hampton kentinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

AA'nın haberine göre, bölge yönetiminin sözcüsü Melissa Robinson, basına verdiği demeçte, saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve zanlının henüz bulunamadığını açıkladı.

Georgia Soruşturma Bürosu sözcüsü Nelly Miles ise kendilerinden yardım istenmesi dışında olay hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Etiketler : ABD Hampton kent silahlı saldırı
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