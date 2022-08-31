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31 Ağustos 2022 Çarşamba 23:04:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2022 Çarşamba 23:09:00

ABD'de beklenen yaşam süresi Kovid-19 nedeniyle iki yıl üst üste düştü

Kaynak: AA

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ABD'de beklenen yaşam süresinin Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de üst üste iki kez gerilediği bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yayımladığı rapora göre, ülkede beklenen yaşam süresi 2020'de 77 iken, 2021'de 76,1'e düştü. Bu rakam 2019'da 78,8 idi.

Beklenen yaşam süresinin gerilemesinde Kovid-19 salgınının etkili olduğu belirtildi.

Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi (NCHS), iki yıllık süreçte kadınların beklenen yaşam süresinin 2 yıl düşerek 79,1'e, erkeklerin ise 3 yıl 1 ay düşüşle 73,2'ye gerilediğini duyurdu.

EN ÇOK DÜŞÜŞ KIZILDERİLİLERDE GÖRÜLDÜ

Rapora göre, beklenen yaşam süresi en kısa olanlar 65 yıl 2 ay ile Kızılderililer, en uzun olanlar ise 83,5 yıl ile Asya kökenliler oldu.

Amerikan ve Alaska yerlilerinin beklenen yaşam süresinin COVID-19 salgınının başlamasından bu yana 6,5 yıldan fazla kısaldığına, Asya kökenli Amerikalılarda ise bu oranın 2 yıl olduğuna dikkat çekildi.

Beklenen yaşam süresi, bir kişinin ortalama ne kadar yaşadığını ortaya koyan istatistiki bir ölçüttür.

Etiketler : Kovid-19 ABD Kovid-19 salgını
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